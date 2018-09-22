В Ірані на військовому параді стався теракт, є загиблі, десятки поранених

У місті Ахваз на південному заході Ірану група озброєних чоловіків відкрила вогонь по людях, які зібралися на вулиці, щоб спостерігати за військовим парадом. Про це повідомляє іранське державне агентство IRNA, передає "ЄП".

Невідомі з-за спин чиновників, присутніх на трибуні, відкрили вогонь по людях під час військового параду.

В результаті атаки кілька людей загинули. Повідомляється також, що щонайменше 20 людей отримали поранення. Серед загиблих і постраждалих є жінки і діти.

Чиновники в ході теракту не постраждали.

За даними агентства, поліції вдалося застрелити чотири чи п’ять нападників.

Іран зараз проводить низку парадів у містах країни для відзначення початку війни з Іраком 1980-88 років.