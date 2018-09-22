Від загострення відносин між Угорщиною та Україною виграє лише Росія, - Климпуш-Цинцадзе

Маніпуляції та геополітичні ігри Будапешта дорого коштуватимуть українцям угорського походження. Оскільки закарпатці будуть першими, хто найбільше постраждає від зупинки євроінтеграційного поступу України.

Про це написала у Facebook віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина може і далі сповільнювати інтеграцію України в євроструктури... Угорська влада не втомлюється повторювати, що їхньою найбільшою турботою є благополуччя етнічних угорців... Економічний, соціальний розвиток Закарпаття - області, яка межує з чотирма країнами-членами ЄС – безпосередньо залежить від успішності європейської інтеграції України. Це єдина українська область, де понад 90% експорту припадає на ЄС. Закарпатці будуть першими, хто найбільше постраждає від зупинки євроінтеграційного поступу України. Маніпуляції та геополітичні ігри Будапешта дорого коштуватимуть українцям угорського походження", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона також нагадала, що саме Угорщина вже тривалий час блокує діалог високого рівня в рамках Комісії Україна-НАТО та саме Угорщина стала єдиною країною ЄС, що проголосувала проти надання Україні нової програми макрофінансової допомоги.

Климпуш-Цинцадзе акцентувала, що добросусідські відносини між державами базуються на повазі до суверенітету та територіальній цілісності одна одної, на повазі до законів, що діють всередині кожної з країн.

"На жаль, дії Угорщини, яка вже відверто вирішила нехтувати законами України, та очікує, що українська влада закриватиме на це очі, є відвертим порушенням цих принципів", - констатувала віце-прем'єр-міністр.

Вона наголосила, що мова ультиматумів – це хибний шлях, якого ми всіляко прагнемо уникнути, а від загострення відносин між Угорщиною та Україною виграє лише Росія.

"На жаль, у Будапешті відмовляються чути наші заклики до конструктивного діалогу щодо всіх чутливих питань. Хочу підкреслити, суверенітет України - не може бути предметом компромісу чи якихось підкилимних домовленостей. Український народ щодня змушений платити за нього занадто високу ціну", - резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, 20 вересня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після скандалу з видачею в Береговому угорських паспортів закарпатським угорцям заявив про можливість у майбутньому заходів з боку Угорщини на сповільнення інтеграції України до ЄС.

В інтерв'ю російському пропагандистському каналу RT 21 вересня Сіярто закликав ЄС обговорювати санкції проти Росії, а не продовжувати їх автоматично.