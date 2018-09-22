Ємену загрожує гуманітарна катастрофа - ООН

Ємену загрожує гуманітарна катастрофа, так як в останні тижні ситуація в країні різко погіршилася. Про це заявив заступник генсекретаря ООН із гуманітарних питань Марк Лоукок на засіданні в Раді безпеки організації, передає УНН із посиланням на Xinhua.

"Одним словом, все сумно. Ми програємо боротьбу з голодом. Ми наближаємося до переломної точки, після якої неможливо буде запобігти масовій загибелі людей через голод по всій країні", — сказав Лоукок.

За його словами, близько 18 млн з 29 млн жителів Ємену не забезпечені продовольством, а понад 8 млн знаходяться в ще більш скрутному становищі, яким потрібна "надзвичайна продовольча допомога".

В ООН наголосили, що підсумком блокади стане масовий голод в Ємені, жертвами якого стануть мільйони жителів країни. Після цього коаліція відкрила два єменських аеропорти Аден і Сайвун. У грудні президент США Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію дозволити поставки гуманітарної допомоги для єменців, "які відчайдушно її потребують".

За словами американського лідера, знецінення єменського ріалу призводить до збільшення цін на продовольство для приблизно 10 мільйонів єменців, оскільки майже вся їжа в країну імпортується.

Крім того, зазначив Лоукок, в ООН бачать вогнища, де обстановку можна назвати голодом, у тому числі "випадки, коли люди їдять листя, тому що іншої їжі у них немає".

Читайте також - Війна в Ємені може стати причиною найбільшого у світі голоду, - ООН

Хусити — контрольоване з Ірану воєнізоване шиїтське угруповання — утримують значну частину території Ємену, включаючи столицю. Президентом Революційної ради є Мухаммед Алі аль-Хусі. Легітимність його президентства над Єменом не визнаний ООН, США і РСАДПЗ. За останні кілька місяців вони випустили серію ракет по території Саудівської Аравії. Громадянська війна, яка вже 3 роки триває в Ємені, часто розглядається як опосередкований конфлікт між Іраном та Саудівською Аравією. У найбільш активну фазу протистояння між урядовими силами Ємену та воєнізованим угрупуванням шиїтів-зейдитів (хусити) перейшло з вторгненням у березні 2015 року коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.

Напис на емблемі угруповання: "Аллах великий, смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття іудеям, перемога за ісламом".

У свою чергу, Іран виступає на боці повстанців. У листопаді 2017 року коаліція перекрила кордони Ємену після запуску ракет по Ер-Ріяду з боку підконтрольної повстанцям території. Тоді ж почалася повітряна і морська блокада Ємену, щоб "перешкодити постачанню заколотникам іранської зброї".