За день на Донбасі бойовики 7 разів порушили перемир'я

У зоні бойових дій на Донбасі від початку поточної доби бойовики 7 разів порушили перемир'я. Про це повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил.

"Днем противник відкрив прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Золоте, Новоселівка Друга, Павлопіль, Гнутове і Лебединське", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в внаслідок бойових дій втрат серед українських військовиків немає.