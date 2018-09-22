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За день на Донбасі бойовики 7 разів порушили перемир'я

22 вересня, 2018 - 19:00
Фото Reuters

У зоні бойових дій на Донбасі від початку поточної доби бойовики 7 разів порушили перемир'я. Про це повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил.

"Днем противник відкрив прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Золоте, Новоселівка Друга, Павлопіль, Гнутове і Лебединське", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в внаслідок бойових дій втрат серед українських військовиків немає.

Джерело: День

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