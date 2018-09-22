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Жертвами урагану "Флоренс" у США стали вже 43 людини

22 вересня, 2018 - 10:10
Фото AP

Кількість жертв урагану "Флоренс", який обрушився на США, збільшилася до 43 людей. Про це йдеться в заяві адміністрації губернатора штату Північна Кароліна Роя Купера, передає ABC.

Влада Північної Кароліни підтверджує загибель 32 осіб в результаті урагану. Ще 11 людей загинули в штаті Південна Кароліна. Також влада Північної Кароліни зазначила, що з постраждалих районів вдалося евакуювати близько 5 тис. чоловік.

Як повідомлялсоя, ураган "Флоренс" досяг території США 14 вересня. Стихійне лихо найбільшою мірою торкнулося Південної Кароліни та Вірджинії. У Північній Кароліні 16 річок досягли великих етапів повені. Також на ці штати обрушилося більше 30 трильйонів літрів дощу.

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Джерело: День

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