ЗСУ створюють єдину систему медичної евакуації

У Збройних силах України створюють новий підрозділ із медичної евакуації. Уже в середині жовтня екіпажі почнуть підготовку, запрацювати в повну силу проект має до червня 2019 року, передає видання "Новинарня".

Координуватиме новий підрозділ Ілля Лисенко.

Мета створення - переформатувати систему медичної евакуації ЗСУ.

Експериментальний підрозділ формується на базі 65-го мобільного госпіталю і має відповідати стандартам НАТО. Ці новації – частина цілісної програми.

Новостворений підрозділ забезпечуватиме евакуацію на першому етапі - на тактичному рівні.

Поранених із поля бою, як і раніше, евакуюватимуть силами бойових підрозділів, а далі вже до шпиталю бійця везтиме бригада "медеваку".

Таким чином, як зазначається, екіпажі "медеваку" заберуть на себе частину навантаження медиків батальйону.

"Щоб цей процес був єдиний під одним керівництвом, створюється експериментальний підрозділ, а в Головному військовому управлінні створюється відділ медичної евакуації", - зазначив полковник медичної служби Ігор Хоменко.

Також зазначається, що цей підрозділ постійно перебуватиме в зоні бойових дій і забезпечуватиме евакуацію за територіальним принципом у зоні своєї відповідальності - незалежно від ротацій бригад.

Згодом такі підрозділи будуть створені на базі й інших мобільних госпіталів.

Передбачається, що "медеваківці" володітимуть необхідним медичним обладнанням, з яким "не розлучатимуться, як солдат зі своїм автоматом, і в будь-який час доби готові до виконання задачі".

Далі в планах розвитку медевакуації - операційно-тактичний рівень: евакуація з мобільних госпіталів до Харкова і Дніпра, і потім - стратегічний - з цих міст у військово-медичні клінічні центри та національний військово-медичний клінічний центр, включно з аероевакуацією.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що суспільство і Збройні сили України очікують провідних системних рішень в сфері оборони, тому у 2018 році планується активна підготовка виробництва та закупівлі високоточного ракетного озброєння.

"Армія опановує сучасні форми протиборства у всіх сферах: як традиційних, так і нових, включаючи інформаційний і кіберпростір. Високоточні засоби ураження, високотехнологічна розвідка, ефективні системи управління, космічна підтримка, відновлені ВМС - мають стати реальністю в Україні", - зазначав глава держави.

Також міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що в даний час всі танкові бригади Збройних сил України та механізовані підрозділи армії, на озброєнні яких стоять танки, повністю укомплектовані, а корпус резерву танкових підрозділів у будь-який час готовий поповнити можливий некомплект.