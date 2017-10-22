5 екс-президентів США зібрали $31 млн для постраждалих від ураганів

Ініціатива п’яти колишніх президентів США зі збору коштів для жертв ураганів зібрала вже 31 мільйон доларів, які надали понад 80 тисяч людей. Допомогу отримають громадяни, які постраждали від ураганів "Харві"," Ірма" і "Марія", що завдали удару по Карибах та США в серпні та вересні.

Благодійну акцію ще 7 вересня запустили усі нині живі колишні американські президенти: Джиммі Картер, Джордж Буш-старший, Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший і Барак Обама.

Усі вони були присутні на благодійному концерті, який відбувся у суботу, 21 жовтня, у Техасі. "Усі ми, хто зібрався на цій сцені сьогодні ввечері, надзвичайно пишаємося відповідальністю американців", - заявив Барак Обама під час благодійного концерту. Захід відвідали також колишні перші леді Барбара та Лора Буш, екс-віце-президент Дік Чейні, сенатор Том Круз тощо.

За різними оцінками, завдана ураганами шкода перевищує 300 мільярдів доларів. "Важливо, щоб усі постраждалі від цих руйнівних ураганів знали, що ми підтримуємо їх на шляху відновлення, навіть якщо цей шлях здається нескінченно довгим", - сказав Джордж Буш-старший.