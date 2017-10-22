Бабіш стане новим прем’єр-міністром Чехії, - Земан

Правоцентристський політичний рух АNO ("Акція незадоволених громадян") на чолі з мільярдером і другим найбагатшим чеським громадянином Андреєм Бабішем отримає прем’єрське крісло.

Про це передає "Голос Америки".

АNO набрав майже у три рази більше голосів виборців, ніж партія, яка посіла друге місце, втім, багато політичних сил вже висловили незгоду створювати з переможцем коаліцію.

Водночас Бабіша звинувачують у фальсифікаціях, але президент Чехії Мілош Земан у неділю заявив, що ці звинувачення не завадять Бабішу стати прем’єр-міністром країни.

"Моя мета, коли я назначу прем’єр-міністра, а ним стане Андрей Бабіш, це мати впевненість чи принаймні велику вірогідність, що прем’єр-міністр буде успішним у парламентському вотумі довіри", - сказав президент.

АNO має 78 з 200 крісел нижньої палати парламенту, для формування парламентської більшості їх необхідні союзники з 8-и інших фракцій. Однак, Бабішу, який позиціонує себе проти істеблішменту, кажуть політологи, знайти союзників буде нелегко.

Його опоненти бачать Бабіша загрозою демократії через його жорсткий стиль управління, бізнес та контроль над ЗМІ, що може, як вони побоюються, створити конфлікт інтересів.