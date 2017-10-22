Через наближення тайфуну в Японії скасували сотні авіарейсів

В Японії декілька авіакомпаній відмінили або перенесли більше сотні рейсів через наближення тайфуну "Лан".

Як повідомляє Asahi, про зміни в розкладі повідомили авіакомпанії All Nippon Airways і Japan Airlines і лоукостер Peach Aviation.

За прогнозами Японського метеорологічного агентства, ввечері 22 жовтня тайфун «Лан» підійде до центральних районів країни. Зараз він знаходиться на південний схід від Окінави і рухається на північний схід у напрямку головного японського острова Хонсю зі швидкістю 35 км ч.

Посилення вітру та сильні дощі відзначені в радіусі кількох сотень кілометрів. У прибережних районах Японії закликають людей бути особливо акуратними, так як висота хвиль може сягати 10 м.

Нагадаємо, раніше в Японії вперше за 6 років "прокинувся" вулкан Сіммое.