ДТП у Харкові: Статус водія Volkswagen Touareg може бути змінений

Начальник управління Нацполіції у Харківській області Олег Бех не виключає, що статус водія, що проходить як свідок у справі про резонансне ДТП у Харкові, може бути змінено.

На брифінгу 21 жовтня Бех повідомив, що зараз тривають експертизи, зокрема технічна, за результатами яких можна буде зробити остаточні висновки щодо ступеня винуватості кожного з учасників аварії, передає Радіо Свобода.

"Це стосується також другого водія в ДТП, який був за кермом "Volkswagen", роль якого у виникненні надзвичайної події на дорозі зараз також вивчається слідством. Я не виключаю, що після отримання усіх необхідних даних його статус у кримінальному процесі буде змінено", – сказав Олег Бех.

Він додав, що розслідування ДТП у Харкові буде проводитися "максимально прозоро та об’єктивно". Також начальник обласної поліції пообіцяв поінформувати громадськість про його результати через 10 днів.

Нагадаємо, суд арештував винуватицю смертельного ДТП у Харкові до 16 грудня.