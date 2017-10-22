Exit poll парламентських виборів в Японії: Перемагає правляча коаліція

В Японії зачинилися виборчі дільниці. За даними екзит-полу, на виборах в нижню палату парламенту країни перемагає правляча коаліція Ліберально-демократичної партії і партії Комейто, передає АР.

Як відомо, голосування розпочалося сьогодні о 07:00 за місцевим часом (01:00 за Києвом) на 47,7 тис. виборчих дільницях.

На 465 місць у нижній палаті парламенту Японії претендувало 1180 кандидатів. Основна боротьба розгорнулася між так званими "трьома полюсами": правлячою коаліцією Ліберально-демократичної партії і партії Комейто і двома опозиційними силами — Партією Надії і Конституційно-демократичною партією.

Вперше у голосуванні на виборах в нижню палату парламенту взяли участь громадяни віком від 18 років. Раніше до участі в голосуванні допускалися японці, які досягли 20 років.

Нагадаємо, сьогодні у Словенії проходять вибори президента країни.