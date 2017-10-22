КМУ унормував процес позбавлення статусу учасника бойових дій

Уряд унормував питання позбавлення статусу учасника бойових дій, внісши відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 № 413. Про це йдеться в постанові Кабміну.

Відзначається, що зміни, внесені постановою Кабміну від 18 жовтня 2017 року № 789, передбачають можливість позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які брали участь в АТО, у разі наявності обвинувального вироку суду за вчинення особою умисного тяжкого злочину, виявлення факту надання недостовірної інформації про участь в АТО чи за особистою заявою особи.

У тексті постанови також зазначається, що внесено зміни до положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117, про включення до реєстру відповідної інформації про втрату особами права на пільги.

Раніше повідомлялося, що в Україні станом на 8 серпня 2017 року статус учасника бойових дій отримали 306 199 осіб, які брали участь у проведенні антитерористичної операції. Нагадаємо, у 2016 р. Кабмін прийняв рішення про присвоєння статусу УБД особам, які знаходяться в АТО не менше місяця.

Нагадаємо, днями раніше уряд деталізував вісім середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки.