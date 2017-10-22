Матч "Динамо" - "Шахтар" завершився нічиєю

Нічиєю (0:0) завершився у Києві центральний і останній матч 13-го туру чемпіонату України між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем".

Результат цієї гри, що завершилася на столичному НСК "Олімпійський", дозволив "гірникам" зберегти розрив від динамівців у турнірній таблиці першості, повідомляє Укрінформ.

Раніше у неділю луганська "Зоря" перемогла в гостях "Маріуполь" (5:2). Три м'ячі у ворота господарів на стадіоні "Іллічівець" на 29-й, 38-й та 63-й хвилинах забив хавбек гостей Олександр Андрієвський,

Крім того, у "Зорі" відзначилися Дмитро Гречишкін (45, з пенальті) та Євген Опанасенко (90+1), у "Маріуполя" - Максим Білий (6) та Денис Кожанов (31).

На 38-й хвилині Гречишкін не реалізував пенальті, а на 49-й червоною карткою у господарів покараний Сергей Вакуленко.

Унічию (1:1) завершили зустріч аутсайдери першості кам'янська "Сталь" та одеський "Чорноморець". Рахунок на "Оболонь-Арені" у Києві на 52-й хвилині відкрив одесит Денис Васін, а рівно через десять хвилин Едгар Малакян з пенальти зрівняв результат.

У суботу донецький "Олімпік" переміг кропивницьку "Зірку" (1:0). Донеччани святкували успіх на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського завдяки автоголу. На 90-й хвилині після прострілу Мохи м'яч у власні ворота відправив захисник гостей Павло Полегенько.

У цій зустрічі у складі "Зірки" було два вилучення. На 38-й хвилині гру залишив Максим Ковальов, а на 59-й - Артем Фаворов.

Бойовою нічиєю (1:1) завершився матч між "Олександрією" та рівненським "Вересом".

М'яч в команді Юрія Вірта у ворота господарів на 63-й хвилині чудовим ударом у "дев'ятку" з лінії штрафного майданчика забив Євген Морозенко. На 77-й хвилині олександрієць Сергій Старенький рахунок зрівняв. Через дев'ять хвилин в "Олександрії" був вилучений з поля Артем Полярус.

Львівські "Карпати" обіграли у Полтаві одного з лідерів - "Ворсклу" - 1:0. Переможний гол записав на свій рахунок Сергей Мякушко, який на 82-й хвилині гарно виконав штрафний удар.

Турнірне становище команд після 13-го туру: "Шахтар" - 32 очка (після 13-ти матчів), "Динамо" - 25 (12), "Олімпік" - 23 (13), "Ворскла" - 21 (13),"Верес" - 19 (13), "Зоря" - 17 (13),"Маріуполь" - 16 (12), "Карпати" - 12 (13), "Зірка" - 10 (13), "Олександрія" - 10 (13), "Чорноморець" - 10 (13), "Сталь" - 9 (13).

14-й тур пройде 28-30 жовтня.