Минула ніч під ВРУ пройшла спокійно

У Києві вранці у неділю в урядовому кварталі ситуація спокійна - мітингувальники перебувають у наметах. Про це повідомляє Укрінформ.

Близько 250-300 осіб перебувають у наметовому містечку, загалом близько 1000 правоохоронців охороняють урядовий квартал.

Намети стоять уздовж проїзної частини вулиці Грушевського, біля Верховної Ради в Маріїнському парку. Під'їзди до урядового кварталу перекриті металевою загорожею.

Як повідомили правоохоронці, ніч минула спокійно.

Як відомо, акція "Всеукраїнський збір" за велику політичну реформу розпочалася під стінами Верховної Ради у вівторок, 17 жовтня. Її учасники вимагали ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства. У п'ятницю частина мітингувальників розійшлась.

Політична партія "Рух нових сил" та депутати "Сапопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під парламентом.