На Львівщині вшанували пам'ять Лева Ребета

Учора, 21 жовтня, у школі №7 м. Стрий урочисто відкрили та освятили меморіальну дошку адвокатові, політичному діячеві, одному із лідерів ОУН Леву Ребету. Вшанувати пам'ять земляка прийшли керівники області та району, внуки Лева Ребета – Тарас та Андріан, пластуни та стрияни. Про це «День» інформували у Департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації, додаючи, що меморіальну дошку встановлено з ініціативи Пластового сеньйора Олеся Криськіва.

Нагадаємо, що Лев Ребет (3.03.1912, Стрий – 12.10.1957, Мюнхен) відзначався відданістю українській національній ідеї з дитинства. Став членом Української Військової Організації (УВО) у віці 15 років. Через 2 роки вступив до лав Організації українських націоналістів. В'язень польських тюрем за приналежність до ОУН. З 1945-го у Мюнхені очолював ОУНР (революційна). Убитий агентом КДБ Богданом Сташинським 12 жовтня 1957 року в Мюнхені.

Церемонія відкриття пам’ятної таблиці у Стрию розпочалася із хвилини мовчання на знак вшанування Лева Ребета та всіх героїв, які віддали життя за незалежність України. «Земля, що дала Україні і світові надзвичайно працездатну, розумну та фахову людину, має бути землею переможців, віри і правди, – сказав на урочистостях голова ЛОДА Олег Синютка. – Ми переможемо не лише силою нашої зброї, а міцним духом наших людей, серед яких був і Лев Ребет, який зробив все, що від нього залежало, а тепер – справа за нами, адже нам є на кого рівнятись і є ким пишатися».

Присутні поклали квіти до меморіальної дошки Ребету, також – пам’ятника Степанові Бандері та меморіальної дошки учаснику АТО Павлу Ковалю. Голова ЛОДА вручив онукам Лева Ребета Бронзовий Хрест за заслуги діда перед Україною.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів