На віче під Радою зібралися близько тисячі чоловік

На площі Конституції під Верховною Радою проходить віче учасників акції протесту. На віче зібрались близько тисячі чоловік, повідомляє Укрінформ.

Серед присутніх - депутати Юрій Дерев'янко, Єгор Соболєв, Семен Семенченко, Сергій Лещенко, екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Сакашвілі, його соратник Давід Сакварелідзе, інші представники "Руху нових сил", "Самопомічі".

За словами учасників віча, нинішнє їх зібрання - це "акція просвіти і інформування", як вони діятимуть далі на мітингах і як "вимагатимуть від влади чесно працювати на український народ".

По периметру площі перед Радою вишикувались сотні правохоронців, які стежать за правопорядком. Ситуація на даний час спокійна.

Як відомо, акція протесту триває з вівторка, 17 жовтня. Її учасники спочатку вимагали ухвалення законопроектів про зняття депутатської недоторканності, про Антикорупційний суд та про зміну виборчого законодавства. 21 жовтня до вимог мітингувальників додалась ще вимога внести на розгляд парламенту закон про імпічмент Президента.

На площі Конституції та в Маріїнському парку встановлено наметове містечко. Там перебуває близько 250-300 осіб. Намети стоять уздовж проїжджої частини вулиці Грушевського, біля ВР у Маріїнському парку. Під'їзди до урядового кварталу перекриті металевою загорожею.

Загалом близько 1000 правоохоронців охороняють урядовий квартал.

У п'ятницю, 20 жовтня, частина мітингувальників розійшлась.

Однак, політична партія "Рух нових сил" та депутати "Сапопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під парламентом.

Нагадаємо, минула ніч під ВРУ пройшла спокійно.