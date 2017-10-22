На Вінниччині відбувся фестиваль, присвячений яблуку

Упродовж двох днів, 20–21 жовтня, у місті Бар проходив І Міжнародний фестиваль-ярмарок «AppleBar». У перший день провели науково-практичний семінар «Сучасні технології у садівництві», у якому взяли участь представники агробізнесу з усієї України і зарубіжжя. Другий день був ярмарковим – місцеві виробники представили свою сільгосппродукцію, кулінари – випічку з яблук, а народні умільці – тематичні вироби з глини, лози, дерева та навіть скла. Для гостей фестивалю працювали різні локації і фотозони. А розважали відвідувачів творчі колективи району та «народний кум України» Микола Янченко.

«Бар має давні традиції у садівництві, насамперед – яблуневих культур. Тому ми вирішили використати яблуко як бренд для популяризації нашого міста як серед туристів, так і потенційних партнерів та інвесторів. Ідею проведення фестивалю на честь яблука запозичили у сусідів-молдаван. Цього року ми проводило це свято вперше і маю надію, що фестиваль стане традиційним, – висловлює сподівання міський голова Бара Артур Цицюрський. – На семінар, який ми організували в рамках фестивалю, завітали сільгоспвиробники, спеціалісти в аграрній галузі, зокрема професор, доктор сільськогосподарських наук Олександр Мельник, представники Уманського національного університету садівництва та Чернятинського аграрного коледжу. Під час заходу відбулися презентації провідних українських виробників сільгосппродукції та засобів захисту рослин. Головна мета семінару полягала в тому, щоб привабити інвесторів та допомогти місцевим фермерам налагодити співпрацю з аграріями з інших областей України і Польщі, які також були присутні на заході».

А вчора Бар ярмаркував. На центральній площі міста розмістили експозицію світлин народного художника України Володимира Козюка та виставку-ярмарок «Яблуневий дар», у рамках якої відбувся продаж сільгосппродукції, кулінарних шедеврів та виробів народних майстрів краю. Родзинкою фестивалю стало караоке-шоу та фінальний концерт.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина