На виборах мера Тбілісі переміг екс-футболіст Каха Каладзе

Колишній футболіст київського "Динамо", екс-міністр енергетики Грузії і кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе переміг на виборах мера столиці Грузії Тбілісі, які пройшли в суботу, 21 жовтня.

За даними підрахунку 99,26 відсотків бюлетенів, він отримав 51,07 відсотка голосів виборців. На другому місці незалежний кандидат Алеко Елісашвілі (17,46 відсотка голосів), а третє посів кандидат від партії "Єдиний національний рух" Заала Удумашвілі (16,52 відсотка).

У міську раду (сакребуло) Тбілісі пройшли чотири партії. За результатами підрахунку голосів з 709 із 737 виборчих дільниць лідером є "Грузинська мрія", яка набирає 52,96 відсотка голосів. Ще три партії подолали чотиривідсотковий поріг: "Єдиний національний рух" (17,62 відсотка), "Європейська Грузія" (9,19 відсотка) і "Альянс патріотів" (5,64 відсотка).

Кандидати від правлячої партії "Грузинська мрія" також лідують на виборах в Руставі, Батумі, Поті та Кутаїсі. Нагадаємо, що засновником опозиційного грузинського "Єдиного національного руху" є екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який зараз проживає в Україні та є лідером українського "Руху нових сил".

Нагадаємо, беззаперечним переможцем парламентських виборів у Чехії стала центристсько-популістська партія ANO.