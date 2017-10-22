Німеччина відновила підготовку загонів іракських курдів

Німецькі військові відновили військову підготовку курдських загонів пешмерга в північному Іраку після тижневої перерви.

Про це заявила оперативне командування Бундесверу, повідомляє Deutsche Welle.

Представники Бундесверу з 2014 року беруть участь у підготовці курдських збройних формувань, які ведуть боротьбу з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Втім, через напруження, що склалося на півночі Іраку після референдуму про незалежність Іракського Курдистану, 13 жовтня вишкіл було призупинено, щоб не піддавати небезпеці німецьких військовослужбовців.

Німецькі військові інструктори базуються в столиці Іракського Курдистану Ербілі. 20 жовтня, однак, речник міністерства оборони ФРН повідомив, що ситуація в регіоні стабілізувалася.