Переможець парламентських виборів у Чехії оголосив проєвропейський курс

Беззаперечним переможцем парламентських виборів у Чехії стала центристсько-популістська партія ANO. Після підрахунку в суботу, 21 жовтня, 99,9 відсотка бюлетенів ця політсила, яку фінансує агрохімічний конгломерат Agrofert мільярдера і медіамагната Андрея Бабіша, набирає 29,7 відсотка голосів, передає інформагенція AFP. Ця партія матиме відповідно 78 місць у чеському парламенті.

На другому місці - праві євроскептики з партії "Свобода й пряма демократія", що набирають близько 11 відсотків. Приблизно таку ж кількість голосів отримала й ліберально-консервативна Громадянська демократична партія (ODS), передає Reuters. Правляча нині Соціал-демократична партія Чехії, до якої належить чинний прем'єр Богуслав Соботка, поки що набирає близько восьми відсотків голосів і опиняється на четвертому місці.

Після оголошення попередніх результатів виборів Андрей Бабіш заявив, що його партія є проєвропейською та прагне зробити так, щоб Чехія відігравав дедалі активнішу роль у ЄС. Бабіш, який формуватиме й очолить новий уряд Чехії, запевнив, що готовий відстоювати інтереси країни в Брюсселі. Водночас він - проти виходу Чехії зі складу Європейського Союзу. Попри це він виступив із критикою політики ЄС щодо біженців, передає агентство новин dpa.

Так само майбутній прем'єр Чехії повідомив журналістам у Празі, що надіслав повідомлення усім головам партій із запрошенням взяти участь у переговорах щодо формування нової урядової коаліції.

Програма політсили 63-річного Бабіша, з якою вона виходила на вибори, містила серед іншого і такі пункти, як недопущення запровадження євро у Чехії, протидія прийому біженців та спротив поглибленню співпраці в рамках Європейського Союзу.

На виборах близько 8,4 мільйона громадян країни мали змогу обрати 200 парламентарів. Президент Чехії Мілош Земан вже дав зрозуміти, що уповноважить формувати новий уряд саме ту партію, котра набере найбільшу кількість голосів за результатами голосування.

Упродовж останніх місяців Бабіш був фігурантом кількох скандалів. Його звинувачували зокрема у використанні ЗМІ, які він придбав у попередні роки, для того, щоб критикувати та очорнити своїх опонентів. Крім того, у червні цього року він був звільнений з посади міністра фінансів через фінансові зловживання. Тоді чеського магната звинуватили у шахрайських діях з субсидіями Євросоюзу на суму два мільйони євро, також була наново порушена справа щодо його співпраці з таємною поліцією у часи правління комуністів. Сам Бабіш відкидає усі звинувачення.