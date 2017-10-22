Під ВРУ мітингувальники намагалися прорвати загородження силовиків

У Маріїнському парку представники поліції і Нацгвардії заблокували автомобіль зі звуком для акції протесту, в результаті чого почалася штовшанина між правоохоронцями та протестувальниками. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від БПП Сергій Лещенко.

За словами депутата, силовики блокують автомобіль протягом 15 годин. Повідомляється, що правоохоронці не пускають до автомобіля і водія авто.

На відео, яке опублікував Лещенко, видно, що протестувальники намагалися прорвати загородження силовиків, щоб розблокувати автомобіль. Після невдалої спроби прориву, мітингувальники зажадали від керівництва поліції і Нацгвардії пропустити автомобіль для проведення акції протесту.

Нагадаємо, в Києві під стінами Верховної Ради п'ятий день проходить акція протесту соратників колишнього губернатора Одеської області, а нині лідера партії "Рух нових сил" Саакашвілі і низки інших опозиційних політиків. Організатори та учасники заходу вимагають від парламенту скасувати депутатську недоторканність, змінити виборче законодавство, зробивши партійні списки відкритими, а також створити антикорупційний суд. 17 жовтня під час зіткнень біля будівлі Верховної Ради постраждали п'ять осіб.

Після акції протесту її учасники залишилися ночувати в наметах, які встановили на вул. Грушевського і в Маріїнському парку. 18 жовтня під будівлею Верховної Ради між мітингувальниками та правоохоронцями сталися сутички через те, що частиною протестувальників були викрадені спецзасоби Нацгвардії - близько 80 щитів, а також був розбитий службовий автобус. Частину майна силовикам вдалося повернути, частина ще залишається у мітингувальників.