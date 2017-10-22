Південна Корея вирішила відновити будівництво ядерних реакторів

Уряд Південної Кореї має намір відновити будівництво двох ядерних реакторів на південному заході країни.

Про це повідомляє Уonhap.

Уряд планує відновити будівництво двох ядерних реакторів Шин-Корі-5 і Шин-Корі-6 відповідно до результатів, які були отримані під час громадського обговорення. Це суперечить передвиборчим обіцянкам президента країни Мун Джеіна.

Варто зазначити, що будівництво реакторів почалося в 2016 році, 30% робіт було завершено. На проект було витрачено 1,4 млрд доларів.

Громадські обговорення почалися в липні цього року.