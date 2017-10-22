Порошенко: Введення миротворців на Донбас підтримує більшість країн ООН

Президент Петро Порошенко заявляє, що абсолютна більшість країн ООН підтримують пропозицію України про розміщення миротворців на Донбасі.

Про це він заявив у неділю під час спілкування із жителями Авдіївки, повідомляє прес-служба Глави держави.

Зокрема, як наголосив Порошенко, необхідно зробити все для того, щоб примусити агресора вивести окупаційні війська, забрати зброю, артилерію і військову техніку, роззброїти незаконні формування та дати українським військам вийти на кордон.

Він нагадав, що у 2015 році виступив з пропозицією щодо миротворців ООН на Донбасі.

Президент підкреслив, що у 2017 році абсолютна більшість країн ООН Україну підтримують.

«Я все роблю для того, щоб миротворці були на Донбасі. І це означає, що на Донбасі припинять стріляти. Це означає, що ми з вами, спільними зусиллями принесли мир на Донбас», - сказав Порошенко.

За словами Президента, миротворці зможуть взяти під контроль і неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, щоб знову не заходили війська, не завозились боєприпаси, танки.

«Щоб авторитет ООН і сила Ради безпеки ООН гарантували нам, що люди зі зброєю більше не будуть обстрілювати ні українських воїнів, ні українських цивільних», - зазначив Глава держави.

Також Президент подякував мешканцям міста, куди останнім часом приїжджають багато іноземних делегацій. «Ви робите надзвичайно важливу справу - формуєте фантастичний образ українців в світі», - додав Порошенко.

Президент зазначив, що другим етапом є повернення українського суверенітету на всю окуповану територію. Він відзначив, наскільки це важливо стало для Авдіївки. Президент нагадав, як взимку 2016-17 року місто залишилося без світла, тепла, газу і води. Порошенко зазначив, що окупанти розраховувати на те, що Авдіївку буде евакуйовано і місто залишиться їм. «А Авдіївка навпаки стала символом українського народу. Кожен намагався зробити те, що від нього залежить: наметове містечко, кухні, місця для обігріву. І з ризиком для життя зробити все можливе, щоб відновити енергопостачання», - нагадав Порошенко. Він наголосив, що відтоді було налагоджено незалежне енергопостачання міста.

Глава держави наголосив на важливості виконання його доручення щодо відновлення інфраструктури міста. Президент також поінформував про прийняття рішень Верховної Ради про запровадження пенсійної реформи, продовження судової реформи, реформування медичної галузі.

Нагадаємо, що Порошенко в Авдіївці відвідав 72 бригаду