Радбез ООН вимагає притягти до відповідальності організаторів теракту в Єгипті

Рада Безпеки ООН "найрішучішим чином" засудила терористичний напад, що відбувся у Єгипті в п'ятницю та виступила з вимогою притягнути до відповідальності причетних до його організації й проведення.

Про це йдеться в заяві для преси, прийнятій РБ ООН у суботу, передає Укрінформ.

"Рада Безпеки ООН підкреслює необхідність притягнення до відповідальності винних та організаторів цих дій, що заслуговують на осуд", - наголосили в Раді Безпеки.

При цьому підкреслюється, що тероризм у всіх його формах і проявах "являє собою одну з найбільш серйозних загроз для міжнародного миру та безпеки". Члени Радбезу зазначили, що будь-які акти тероризму є кримінальними та невиправданими злочинами, незалежно від їхньої мотивації, причин та місця скоєння.

У заяві також підкреслюється необхідність протистояння всіх держав-членів ООН будь-якій загрозі терористичних атак, відповідно до Статуту ООН, а також Міжнародного права. Країни-члени Ради Безпеки ООН висловили глибоке співчуття сім'ям постраждалих під час нападу, а також уряду Єгипту.

Як відомо, у п'ятницю в Єгипті, в районі аль-Вахат аль-Бахрія сталися сутички між ісламістськими бойовиками та поліцейськими. У результаті нападу загинуло щонайменше 54 людини, включаючи 20 офіцерів поліції та 34 призовників.

Жодна терористичне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за ці дії.