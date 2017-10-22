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У Британії чоловік захопив заручників у розважальному центрі

22 жовтня, 2017 - 19:58
Фото: Daily Mirror

У Великій Британії озброєний чоловік узяв у заручники людей у розважальному центрі у місті Нанітон.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Відзначається, що чоловік утримує заручників у боулінг-клубі.

На місці працює поліція, яка оточила район і рекомендувала жителям уникати місця події. 

Люди, що знаходилися на момент захоплення заручників у сусідньому кінотеатрі, кажуть, що показ фільмів було припинено, а двері замкнули. 

Свідки заявляють, що територію навкруги розважального центру перекрито і над зоною інциденту кружляє поліцейський вертоліт.

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