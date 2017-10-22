У Британії опозиційна партія може заблокувати законопроект по Brexit

У Британії опозиційна партія лейбористів пригрозила очільниці уряду Терезі Мей приєднатися до противників законопроекту щодо виходу країни з Європейського союзу в разі, якщо в документ не будуть внесені зміни.

Про це заявив "тіньовий" міністр у справах Brexit Кір Стармер, передає The Times.

У відкритому листі Страмер зажадав включити в законопроект шість пунктів. В першу чергу, лейбористи вважають, що останнє слово в прийнятті підсумкової угоди з Євросоюзом має залишатися за парламентом. Дворічний період адаптації після прийняття закону повинен бути детально прописаний у документі.

Стармер включив у список вимог права робітників, споживачів, а також екологічні стандарти, які повинні бути затверджені.

Згідно із заявою, роль місцевої влади Шотландії, Північної Ірландії та Уельсу повинна підвищитися.

Нагадаємо, що Наступна стадія Brexit-переговорів буде більш складною.