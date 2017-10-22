У ФРН пройшла багатотисячна акція проти ненависті та расизму

У Берліні в неділю пройшла масова акція протесту "Проти ненависті та расизму в бундестазі".

Про це повідомляє Укрінформ.

У мирній демонстрації, організованій у середмісті, поруч із Бранденбурзькими воротами й урядовим кварталом, зібралися німці, мігранти, прихильники практично всіх політичних партій, представлених у новому складі парламенту, крім однієї – Альтернативи для Німеччини. Гасла і плакати були спрямовані здебільшого проти цієї партії.

Зі сцени виступили як представники молоді, так і літні люди, які пережили голокост. Всі вони говорили про те, що вперше з часів завершення Другої світової війни в німецькому бундестазі опинилися люди, котрі проповідують ідеологію, що межує з неонацизмом. При цьому промовці відзначали, що іноді прояви вкрай правого радикалізму властиві не лише Альтернативі для Німеччини, вони зустрічаються і серед інших політиків і простих громадян. І закликали людей сказати "ні" ненависті, нетерпимості до представників інших національностей та вірувань, дискримінації в будь-якому її прояві.

Також на акції були присутні представники Форуму російськомовних європейців, які тримали плакат: "АдН любить Путіна, ми – ні". "Ми, російськомовні громадяни ФРН, обурені тим, що представники путінських владних структур говорять від нашого імені", - заявили учасники акції. Вони з жалем констатували, що багато німецьких медіа схильні не бачити відмінностей між російськомовними громадянами Німеччини і "путінськими симпатиками", тоді як у реальності багато хто з них, якщо не більшість, є прихильниками європейських цінностей.

"Ми рішуче заявляємо про наш протест проти політики російських можновладців, які ведуть інформаційну війну на території демократичних держав, ми проти путінської диктатури, проти переслідування кримських татар окупаційною владою та інших людей; нам набридла поширювана кремлівськими пропагандистами ідеологія ненависті. Ми – противники агресії проти України та анексії Криму, проти нападу на Донбас. Народ України, який став жертвою путінської агресії, заслуговує на нашу підтримку", - заявили представники Форуму, який проголошує своєю метою "припинення наступу путінізму на Європу".

Як сказав представник поліції кореспонденту, із початку демонстрації на неї зібралися понад 3,5 тисячі осіб, за короткий час їх кількість збільшилася приблизно втричі. Самих поліцейських у місці проведення демонстрації близько 200 осіб.

За оцінками організаторів, учасників було більш як 12 тисяч.

Приводом для демонстрації стало перше установче засідання бундестагу 24 жовтня. У ньому візьме участь і АдН, яка за результатами виборів стала третьою силою у вищому законодавчому органі Німеччини.