У Каталонії скликали засідання парламенту через дії Мадриду

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон назвав протиправним намір центрального уряду країни відсторонити регіональний уряд від влади. Про це повідомляє ЄП з посиланням на El Mundo.

Пучдемон у суботу ввечері вернувся до каталонців, пообіцявши, що він не "відступить і захищатиме суверенітет каталонського парламенту від інтервенції, оголошеної Маріано Рахоєм".

"Громадянин обрали нас як своїх законних представників, і ми повинні це захистити", - додав він, звинувативши Мадрид в намірі "ліквідувати нашу автономію і демократію".

Пучдемон скликав на понеділок засідання парламенту Каталонії, який повинен обговорити ситуацію і підготувати відповідні кроки. В той же час, він не сказав, чи будуть на сесії розглядати питання проголошення незалежності.

Лідер Каталонії знову спробував привернути увагу міжнародної громадськості. "Якщо основні європейські цінності знаходяться під загрозою в Каталонії, значить вони знаходяться під загрозою і в Європі", - сказав він.

Нагадаємо, 21 жовтня на екстреному засіданні щодо Каталонії іспанський уряд прийняв рішення про заходи у рамках обмеження автономії Каталонії.