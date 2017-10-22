У Львові на фестивалі дегустують сир і вино з усієї України

На подвір’ї львівського Палацу мистецтв та Палацу Потоцьких триває щорічне міське Свято сира та вина. Десятки сироварів та виноробів з’їхалися до Львова, щоб продемонструвати вишуканість своєї продукції.

За словами організаторів, на ярмарку представлена велика кількість продукції як великих виробників та імпортерів, так і регіональні органічні продукти. Найбільша кількість сирної продукції представлена із Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Неповторні бринза, будз, сирні коники та інші сири продають як великі виробники так і звичайні ґаздині.

Традиційно вино представляє Закарпатська область. Окрім того, на святі можна скуштувати різні алкогольні варіації – хренівку, абрикосівку, слив’янку, паленку, різні настойки. Зважаючи на прохолодну погоду багато продають гарячого глінтвейну та інших гарячих напоїв.

Разом із сиром та вином підприємці продають також різноманітну м’ясну продукцію, авторські солодощі, меди тощо.

Окрім гастрономічної складової свято наповнене і іншими розвагами. Зокрема тут художники малюють картини вином. Можна побачити колекції суконь із винних корків. Також продаються різноманітні вироби із лози.

Не забули організатори і про дітей. Для них на території свята діють різноманітні ігри, а також розважають клоуну-актори польського театру «Wagabunda».

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора