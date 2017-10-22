У результаті бійки на Київщині загинув учасник АТО

У Броварах в результаті бійки з поножовщиною загинув учасник АТО. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив речник поліції в Київській області Микола Жукович.

"Це місцевий житель, 36-річний броварчанин, він учасник АТО. Конфлікт виник в одному з нічних розважальних закладів Броварів близько 4 годин ранку. Коли на місце приїхала слідчо-оперативна група, чоловік був уже мертвий. Ми можемо сказати, що йому завдали близько 8 колото-різаних ран, з них кілька проникаючих в груди і черевну порожнину. Смерть настала від крововтрати і ножових поранень", – зазначив Жукович.

Він додав, що за фактом конфлікту відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Співробітники поліції проводять комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів на встановлення і затримання осіб, причетних до вчиненого злочину.

У той же час, за інформацією "Київ. Оперативний", загиблим виявився учасник бойових дій, боєць 11 батальйону "Київська Русь", голова ГО "Рідний край" Руслан Яцюк.

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