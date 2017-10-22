У результаті двох терактів в Афганістані загинули 17 людей

В Афганістані сталися два терористичні напади, в результаті яких загинули 17 людей і ще 12 отримали поранення.

Перший теракт стався біля військового навчального центру в Кабулі, повідомляє Reuters.

Терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль, коли військові сідали в автобус біля центру. Загинули щонайменше 15 солдатів, включаючи курсантів та їхніх інструкторів, четверо отримали поранення.

Другий теракт стався у північній провінції Тахар, повідомляє The Associated Press.

В ресторані вранці вибухнула бомба, в результаті чого загинули дві людини і вісім отримали поранення.

За даними місцевої поліції, в результаті вибуху загинув колишній військовий високопосадовець Назук Мір та його охоронець.

Протягом тижня в Афганістані сталися кілька терактів, в основному спрямованих на афганські сили безпеки, в результаті загинули понад 250 людей.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті найбільшого теракт в Могадішо (Сомалі) зросла до 358 людей.