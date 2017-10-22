У Словенії проходять вибори президента країни

У Словенії почалося голосування на виборах президента. Сьогодні вранці були відкриті більше трьох тисяч виборчих дільниць, які продовжать свою роботу до 19:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом), повідомляють Slovenske Novice.

Фаворитом виборів є чинний глава держави Борут Пахор. За даними соціологічного опитування агентства Ninamedia, політика підтримують 56% респондентів. Другий за популярністю — колишній комедійний актор, мер міста Камнік Мар'ян Шарец від партії "Список Мар'яна Шареца" (19,6%). На третьому місці — член Європарламенту Романа Томц від правоцентристської Словенської демократичної партії (10,6%).

Усього в першому турі президентських виборів беруть участь дев'ять кандидатів.

Зазначимо, перші результати голосування почнуть з'являтися відразу після закриття дільниць у міру підрахунку голосів виборчкомами.

У голосуванні можуть взяти участь понад 1,7 млн громадян.

Нагадаємо, беззаперечним переможцем парламентських виборів у Чехії стала центристсько-популістська партія ANO.