У системі e-Health зареєструвалося вже 517 лікарів, - Супрун

До системи e-Health, яка наразі працює в пілотному режимі, долучилося вже 517 лікарів

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"В E-Health вже 517 лікарів! Більшість із них долучилися буквально в останні дні, після того, як Верховна Рада проголосувала за медичну реформу. І хоча e-Health поки працює в пілотному режимі, дякую всім, хто реєструється з власної ініціативи. Зміни рухаєте саме ви!", - написала вона.

Супрун додала, що система e-Health дозволить впровадити перший із кроків реформи фінансування медицини – принцип "гроші ходять за пацієнтом".

"Дохід лікарів первинки (первинної ланки медицини - ред.) залежатиме від кількості пацієнтів, яких вони обслуговують. Декларацію з кожним пацієнтом лікарю треба буде внести в систему e-Health. Оплата послуг лікарів буде здійснюватися згідно з кількістю зареєстрованих декларацій", - пояснила во.о. міністра.

За її словами, ці зміни покликані встановити справедливі стосунки між лікарем та пацієнтом, в котрих "перший отримуватиме чесну, достойну оплату за свою працю, а другий - якісні медичні послуги".

"Тож прошу всіх медиків та медзаклади, які не зареєструвалися в системі, активно долучатися до змін!" - закликала вона.