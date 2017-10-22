Україна приречена бути однією з найкрупніших і найбагатших держав.
Борис Олійник, український поет, академік, громадський діяч

Українські військові вибороли срібло на змаганнях "Cambrian Patrol"

22 жовтня, 2017 - 22:05
Фото: Roman Sinicyn

Українські військові 3 окремого полку спеціального призначення вибороли срібло на щорічних міжнародних змаганнях "Cambrian Patrol" у Британії.

Про це повідомляє Роман Сініцин на своїй сторінці у Facebook.

«Команда 3 окремого полку спеціального призначення (Кропивницький) прилетіла з Британії зі срібними медалями… з елітних щорічних міжнародних змагань Cambrian Patrol. Змагання вважаються екстремально важкими - марш-кидок Кембрійськими горами в Уельсі», - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що  українці вибороли срібну медаль серед 131 команд.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...