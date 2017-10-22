Український стартап SolarGaps отримав фінансування від Єврокомісії в розмірі €50 тисяч

Європейська комісія профінансувала український стартап SolarGaps у рамках першого етапу програми Horizon 2020 SME. Сума фінансування - €50 тисяч, передає "Укрінформ".

За словами засновника компанії, отримані кошти витратять на сертифікацію продукції в Європі, лабораторні дослідження й маркетинг. Також SolarGaps має намір подаватися на другий етап програми, який передбачає фінансування в розмірі €1,5 млн.

Стартап SolarGaps виробляє "розумні" жалюзі, які генерують сонячну енергію — до сотні кіловатт щомісяця за порівняно низької ціни самого гаджета. Цьогоріч у червні компанія зібрала більше $100 тис на Kickstarter.

Horizon 2020 - це найбільша програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій, розрахована на 2014-2020 роки. Її бюджет становить близько €80 млрд. У грудні 2016 року в рамках Horizon 2020 кошти також отримав український стартап Polyteda Cloud. Тоді розмір фінансування Єврокомісією склав €1,2 млн.

Нагадаємо, раніше стартап жалюзі, що виробляють електрику із сонячної енергії зібрав $50 тисяч на спільнокошті.