Уряд Мальти оголосив 1 млн євро нагороди за інформацію про вбивство журналістки

Уряд Мальти запропонував нагороду в 1 млн євро за інформацію, яка допоможе розкрити вбивство мальтійської журналістки Дафне Каруаны Галісії. Про це повідомляє AFP.

Оголосивши про нагороду, уряд також пообіцяв захистити всіх, хто міг би надати інформацію про вбивство журналістки.

Уряд Мальти заявив, що воно "повністю використовує розслідування вбивства" і "притягнення винних до відповідальності".

"Це випадок надзвичайної важливості і вимагає надзвичайних заходів - правосуддя має бути виконане незалежно від вартості", - йдеться в заяві.

Повідомляється також, що поліція продовжує збір доказів. Слідчі вивчають сигаретні недопалки, знайдений неподалік від місця вибуху, які міг залишити людина, активував вибухівку.

Нагадаємо, 16 жовтня на Мальті підірвали автомобіль журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була автором розслідувань корупції в рамках проекту Panama Papers.

53-річна Каруана Галісія була автором популярного блогу, в якому писала про випадки корупції серед високопоставлених політиків.

Зокрема, вона звинувачувала в корупції прем'єр-міністра Джозефа Мускату і його дружину.

Пізніше стало відомо, що вибуховий пристрій, від якого загинула журналістка на Мальті, прикріпили під її машиною і привели в дію дистанційно.

Очікується, що десятки тисяч людей вирушать до столиці в неділю на акцію протесту в зв'язку з цим вбивством.