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Борис Олійник, український поет, академік, громадський діяч

В Японії на парламентських виборах лідирує правляча коаліція

22 жовтня, 2017 - 18:03
Фото Reuters

За даними екзит-полу, на виборах в нижню палату парламенту Японії перемагає правляча коаліція Ліберально-демократичної партії і партії Комейто, повідомляє АР.

Повідомляється, що на 465 місць в нижній палаті парламенту Японії претендували 1180 кандидатів. Основна боротьба розгорнулася між правлячою коаліцією Ліберально-демократичної партії і партії Комейто і двома опозиційними силами - Партією Надії і Конституційно-демократичною партією.

Зазначається, що вперше в голосуванні на виборах в нижню палату парламенту взяли участь громадяни віком від 18 років.

Раніше до участі в голосуванні допускалися японці, які досягли 20 років.

Джерело: День
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