В Японії на парламентських виборах лідирує правляча коаліція

За даними екзит-полу, на виборах в нижню палату парламенту Японії перемагає правляча коаліція Ліберально-демократичної партії і партії Комейто, повідомляє АР.

Повідомляється, що на 465 місць в нижній палаті парламенту Японії претендували 1180 кандидатів. Основна боротьба розгорнулася між правлячою коаліцією Ліберально-демократичної партії і партії Комейто і двома опозиційними силами - Партією Надії і Конституційно-демократичною партією.

Зазначається, що вперше в голосуванні на виборах в нижню палату парламенту взяли участь громадяни віком від 18 років.

Раніше до участі в голосуванні допускалися японці, які досягли 20 років.