За день бойовики 5 разів обстріляли позиції сил АТО

На Донбасі у зоні проведення антитерористичної операції від початку доби бойовики 5 разів відривали вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів, один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Так, на донецькому напрямку близько години ночі бойовики відкрили вогонь по укріпленнях сил АТО недалеко від селища Шуми.

"У відповідь, аби примусити ворога дотримуватись режиму тиші, українські бійці застосували стрілецьку зброю на ураження. У результаті цього протистояння один наш захисник отримав поранення. Крім того, сьогодні вдень під вогнем противника опинились оборонці Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

На луганському напрямку ворожі війська стріляли з автоматичних гранатометів недалеко від Станиці Луганської. З цієї ж зброї били і у районі Водяного на маріупольському напрямку.