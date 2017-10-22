За минулу добу бойовики 14 разів порушили перемир’я, - штаб

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 14 разів порушили перемир’я. 9 разів бійці АТО жорстко відповідали ворогу, пригнічуючи його вогневу активність. Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Бойовики поодиноко продовжували обстріли українських позицій з піхотного озброєння вздовж усієї лінії розмежування.

Так, на Донецькому напрямку майже з 18 години і до опівночі окупанти били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорним пунктам сил АТО біля Авдіївки та шахти Бутівка. З цієї ж зброї увечері найманці декілька годин вели обстріл наших укріплень неподалік Кам’янки та Верхньоторецького.

У свою чергу, на Луганському напрямку наприкінці доби противник із великокаліберних кулеметів двічі обстріляв оборонців Новозваніки і один раз – захисників Новоолександрівки.

На Маріупольському напрямку під вогнем ворожих протитанкових та автоматичних гранатометів опинились опорні пункти української армії неподалік Старогнатівки і Талаківки.