Чубаров закликав підтримати кримських татар, прийшовши на засідання судів над ними

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримських татар, які живуть в окупованому Криму, підтримати політв’язнів та їхні родини – прийшовши на засідання судів над ними. Про це повідомляє Facebook-сторінка українського кримськотатарського політика і громадського діяча.

“У ситуації, коли десятки кримських татар незаконно арештовані російськими окупантами і є політичними в’язнями, які кинули виклик Кремлеві, кожен із співвітчизників, які живуть у тимчасово окупованому Криму, може надати особливу допомогу героям і їхнім сім’ям. Приходьте на судові засідання, на яких злочинці-російські окупанти судять відданих своєму народові, своїй землі і своїй державі громадян, намагаються зламати співвітчизників, які люблять свої родини і поважають своїх сусідів. Наші брати в тюрмах російських окупантів залишаються незламаними, тому що вірять у Всевишнього Аллаха і впевнені в кожному з нас, тих, хто залишається на волі”, — написав Чубаров.

Він також додав перелік низки найближчих таких судових засідань, що мають відбутися і в окупованому Криму, і в сусідній Росії.

“22, 23 і 24 жовтня 2018 року о 14:00 — суд у справі Рустема Абельтарова, Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова і Енвера Мамутова („перша бахчисарайська група“), яких затримали 12 травня 2016 року в Бахчисараї після серії обшуків в їхніх будинках, а також в місцевому кафе. Їх звинуватили в тероризмі і заявили, що всі вони — учасники організації „Хізб ут-Тахрір“, визнаної в Росії терористичною. Розглядає Північно-Кавказький окружний військовий суд м Ростов-на-Дону, просп. Михайла Нагібіна, буд. 28/1”, — йдеться у повідомленні.

За даними голови Меджлісу кримськотатарського народу, 23 жовтня 2018 року о 14:00 у підконтрольному РФ Верховному суді окупованого Криму відбудеться розгляд апеляційної скарги на постанову судді Київського райсуду Сімферополя від 11.09.2018 р. щодо продовження запобіжного заходу Бекіру Дегерменджі і Казіму Аметову (у “справі Веджіє Кашка”).

А 24 жовтня 2018 року о 14:00 — розгляд апеляційної скарги адвоката на постанову Київського райсуду Сімферополя від 08.08.2018 року про продовження запобіжного заходу Сейрану Салієву, Серверу Мустафаєву і Тимуру Ібрагімову.