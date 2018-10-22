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День в ООС: Бойовики 5 разів порушили режим тиші

22 жовтня, 2018 - 19:27
Фото Reuters

У понеділок, 22 жовтня, російсько-окупаційні війська п’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі, втрат серед бійців Об'єднаних сил немає.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил.

За даними українських військових, бойовики гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районах населених пунктів Кримське, Мар’їнка, Новотроїцьке та Лебединське. Найбільшу активність зафіксовано поблизу Мар’їнки.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. У разі загрози життю та здоров'ю особового складу командири українських підрозділів та частин одразу приймають рішення на відкриття вогню у відповідь", - додали у прес-центрі.

Джерело: День

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