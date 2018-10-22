Детонація боєприпасів поблизу арсеналу в Ічні не спостерігається, - ДержНС

На території арсеналу поблизу Ічні Чернігівської області продовжують ліквідацію наслідків пожежі і вибухів боєприпасів, детонація боєприпасів не спостерігається. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

"Станом на 07:00, 22 жовтня, на території арсеналу Міноборони випадків детонації боєприпасів не спостерігалося. Загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано", - йдеться в повідомленні відомства.

Триває очищення прилеглої до арсеналу території. В районі надзвичайної ситуації залучено сили і засоби загальною чисельністю 545 осіб та 124 од. техніки, у тому числі від ДержНС – 248 осіб та 72 од. техніки. Координацію залучених сил і засобів, надання допомоги населенню здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та оперативна група ДержНС України.

Нагадаємо, вибухи на складах боєприпасів поблизу міста Ічня почалися 9 жовтня близько 4:00. 11 жовтня пожежу було повністю ліквідовано.

Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "Недбалість". СБУ розглядає три версії детонації боєприпасів: вчинення диверсії з проникненням на територію складів диверсійної групи; порушення правил пожежної безпеки або зберігання боєприпасів; навмисний підпал або підрив з метою приховування нестачі боєприпасів.