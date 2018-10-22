Хімічні викиди в Криму: Окупаційна влада запустила "Кримський титан"

В Армянську на півночі окупованого РФ Криму відновив роботу завод Кримський титан після припинення у вересні в зв'язку з викидами небезпечних хімічних речовин.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на заяву Росприроднагляду.

Згідно з повідомленням окупаційної влади Криму, запуск обладнання заводу почався в суботу, 20 жовтня.

За словами очільника окупаційної адміністрації Армянська Василя Теліженка, для того щоб завод запрацював на повну потужність, необхідно близько тижня.