Країни G7 схвалюють нову програму stand-by між МВФ і Україною

Домовленість про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), досягнута між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ), є ключовим кроком до забезпечення економічного зростання і в майбутньому - економічної стабільності України.

Про це йдеться в заяві послів країн "Великої сімки", опублікованій у Twitter.

"Посли країн "Великої сімки" схвалюють досягнуту між МВФ та українською владою домовленість на рівні фахівців про нову програму у форматі stand-by. Ключовий крок на шляху забезпечення майбутньої економічної стабільності України та продовження економічного зростання", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що МВФ оголосив про новий транш для України обсягом $4 млрд.