Країни G7 схвалюють нову програму stand-by між МВФ і Україною

Домовленість про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), досягнута між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ), є ключовим кроком до забезпечення економічного зростання і в майбутньому - економічної стабільності України.
Про це йдеться в заяві послів країн "Великої сімки", опублікованій у Twitter.
"Посли країн "Великої сімки" схвалюють досягнуту між МВФ та українською владою домовленість на рівні фахівців про нову програму у форматі stand-by. Ключовий крок на шляху забезпечення майбутньої економічної стабільності України та продовження економічного зростання", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що МВФ оголосив про новий транш для України обсягом $4 млрд.
Посли країн "Великої сімки" вітають досягнену між МВФ та українською владою домовленість на рівні фахівців щодо нової програми у форматі Стенд-бай. Ключовий крок на шляху забезпечення майбутньої економічної— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 22, 2018
стабільності України та продовження економічного зростання.