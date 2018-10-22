Маск повідомив дату запуску першого вакуумного потягу Hyperloop

Засновник і керівник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що перший вакуумний потяг Hyperloop запустять у США у штаті Каліфорнія 10 грудня 2018 року. Про це Маск повідомив у Twitter.

Запуск відбудеться у місті Хоторн. За словами Маска, перший вакуумний тунель майже готовий, а його відкриття заплановане також на 10 грудня.

На відкритті тунелю проведуть урочисті заходи, після чого бажаючі зможуть безкоштовно покататися у капсулі.

Маск зазначив, що максимальна швидкість потягу в тунелі - 250 км на годину.