Єдине виправдання існування військової промисловості – це безпека народу.
Альфред Нобель, шведський хімік, винахідник динаміту, засновник Нобелівської премії

Маск повідомив дату запуску першого вакуумного потягу Hyperloop

22 жовтня, 2018 - 12:14
Фото Reuters

Засновник і керівник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що перший вакуумний потяг Hyperloop запустять у США у штаті Каліфорнія 10 грудня 2018 року. Про це Маск повідомив у Twitter.

Запуск відбудеться у місті Хоторн. За словами Маска, перший вакуумний тунель майже готовий, а його відкриття заплановане також на 10 грудня.

На відкритті тунелю проведуть урочисті заходи, після чого бажаючі зможуть безкоштовно покататися у капсулі.

Маск зазначив, що максимальна швидкість потягу в тунелі - 250 км на годину.

Джерело: День

Більше новин

Єлістратова завоювала золоту медаль на етапі Кубка світу з тріатлону
Українці Бєлобоков та Ільчицький здобули перші золоті медалі на "Іграх Нескорених"
Німеччина призупиняє експорт зброї до Саудівської Аравії, - Меркель
Збитки від землетрусів і цунамі в Індонезії оцінили в $911 млн
У Флориді сталася стрілянина, 6 людей поранено
У Торонто з’явився меморіал жертвам Голодомору

Новини партнерів

Loading...