Мей: Переговори із ЄС щодо Brexit завершені на 95%

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомить депутатам у понеділок, що переговори із ЄС щодо Brexit" завершені "на 95 відсотків". Про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з заявою, оприлюдненою перед її виступом, Мей намагатиметься підкреслити, що протягом останніх трьох тижнів переговорів досягнутий значний прогрес.

Вона розповість британському парламенту, Лондон та Брюссель досягли згоди щодо низки важливих питань, починаючи від Гібралтару до майбутньої співпраці в галузі безпеки.

"Взявши все це разом, 95 відсотків питань Угоди про вихід та протоколів до неї зараз вирішені", - скаже Мей.

Однак питання кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія, залишається критичним місцем угоди. Обидві сторони хочуть уникнути жорсткого кордону. Проте Лондон і Брюссель поки що не змогли досягти реального рішення.

Нагадаємо, у вихідні понад півмільйона людей взяли участь у демонстрації в Лондоні з вимогою провести другий референдум щодо Brexit.