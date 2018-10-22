МОЗ затвердив нові умови прийому абітурієнтів до медичних університетів

МОЗ України затвердило нові умови прийому абітурієнтів у вищі медичні навчальні заклади. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, був затверджений новий перелік конкурсних предметів та нові прохідні мінімуми для ряду спеціальностей.

Так, крім української мови і другого конкурсного предмета - біології або хімії, в якості третього конкурсного вводиться фізика і математика.

"Введення фізики або математики як третього профільного предмета є одним з кроків на шляху до інтеграції української медицини в міжнародну практику. Сучасна доказова медицина - точна природничо-наукова дисципліна, і лікарю необхідно мати знання з фізики, хімії, біології та математики. Окрім того, фізика та математика визначають логічне мислення та вміння аналізувати. У більшості європейських країн складання іспиту з цих предметів для вступу до медичного університету є поширеною практикою", - заявив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

Крім того, були встановлені нові прохідні мінімуми. Для абітурієнтів, які обрали спеціальності "Стоматологія", "Медицина" і "Педіатрія" він склав 150 балів з профільних предметів. Абітурієнтам, які подали документи на спеціальність "Фармація, промислова фармація" необхідно здати профільні предмети на більш ніж 130 балів.

Нові умови, зазначають в МОЗ, прийняті в рамках стратегії розвитку медичної освіти і спрямовані на покращення якості освіти лікарів.