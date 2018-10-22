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На Закарпатті розпочате кримінальне провадження щодо білбордів "Зупинимо сепаратистів"

22 жовтня, 2018 - 10:29

Прокуратура Закарпатської області розпочала кримінальне провадження за фактом розпалювання національної ворожнечі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області у Facebook.

"Ужгородським РВП Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області зареєстроване кримінальне провадження за фактом умисного розпалювання національної ворожнечі та ненависті ч.1 ст.161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, у ніч на 20 жовтня невідомі розмістили плакати провокаційного характеру на території кількох сіл Закарпатської області. Працівники прокуратури встановлюють причетних осіб. Наразі триває досудове розслідування.

Джерело: День

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