"Нафтогаз" може знову підняти ціни на газ, - Коболєв

Глава НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв заявив, що ціна газу в Україні занадто мало, тому слід очікувати нового підвищення.

Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

“Те підвищення, яке зараз відбулося… ціна в Україні для населення однак є суттєво меншою від європейської ринкової ціни газу, яка має бути в Україні”, – сказав він.

При цьому, він зазначив, що на ринку Європи також зросли ціни на блакитне пальне, тому відповідна ціна на газ в Україні буде зростати ще не один раз.

Коболєв додав, що “Нафтогаз” вітає рішення уряду щодо підвищення ціни на газ в Україні, бо “воно важливе для продовження співпраці з МВФ, обслуговування зовнішніх боргів”.

На позачерговому засіданні уряду в п’ятницю, 19 жовтня, Кабінет міністрів підтримав підвищення ціни на газ для населення на 23,5% з 1 листопада.

Одразу після цього МВФ оприлюднив заяву про те, що Міжнародний валютний фонд і уряд України дійшли згоди про запровадження нової програми кредитування української економіки Stand-By взамін програми розширеного фінансування EFF, яка завершується наступного березня.