Німеччина призупиняє експорт зброї до Саудівської Аравії, - Меркель

ФРН не експортуватиме зброю до Саудівської Аравії доти, поки не будуть прояснені усі факти щодо вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє DW.

"По-перше, ми жорстко засуджуємо це. По-друге, існує нагальна необхідність з'ясувати, що сталося - ми ще далекі від того, щоб у всьому розібратися і винні були притягнуті до відповідальності. Щодо експорту зброї, то за тих обставин, які ми зараз маємо, він відбуватися не може", - зазначила вона.

Меркель додала, що подальші дії у цій справі слід координувати на міжнародному рівні.

Як повідомлялося, Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до будівлі саудівського консульства у Стамбулі. Турецьке слідство заявило, що журналіста було вбито, а його тіло розчленовано і вивезено.

Пізніше, за даними ЗМІ, керівники Саудівської Аравії визнали, що журналіст і критик уряду Джамаль Хашоггі був убитий у консульстві. Саудівський прокурор заявив, що журналіста було вбито під час конфлікту з людьми, яких він зустрів у консульстві. Зокрема, за його словами, між цими людьми й Хашоггі сталася сварка і почалася бійка, під час якої його убили.