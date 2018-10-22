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Німеччина призупиняє експорт зброї до Саудівської Аравії, - Меркель

22 жовтня, 2018 - 11:20
Фото Reuters

ФРН не експортуватиме зброю до Саудівської Аравії доти, поки не будуть прояснені усі факти щодо вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє DW.

"По-перше, ми жорстко засуджуємо це. По-друге, існує нагальна необхідність з'ясувати, що сталося - ми ще далекі від того, щоб у всьому розібратися і винні були притягнуті до відповідальності. Щодо експорту зброї, то за тих обставин, які ми зараз маємо, він відбуватися не може", - зазначила вона.

Меркель додала, що подальші дії у цій справі слід координувати на міжнародному рівні.

Як повідомлялося, Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до будівлі саудівського консульства у Стамбулі. Турецьке слідство заявило, що журналіста було вбито, а його тіло розчленовано і вивезено.

Пізніше, за даними ЗМІ, керівники Саудівської Аравії визнали, що журналіст і критик уряду Джамаль Хашоггі був убитий у консульстві. Саудівський прокурор заявив, що журналіста було вбито під час конфлікту з людьми, яких він зустрів у консульстві. Зокрема, за його словами, між цими людьми й Хашоггі сталася сварка і почалася бійка, під час якої його убили.

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